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أعياد ميلاد سيئة لليفربول بتعادله السلبي مع نيوكاسل يونايتد..فيديو

الخميس 31 ديسمبر 2020 12:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أعياد ميلاد سيئة لليفربول بتعادله السلبي مع نيوكاسل يونايتد..فيديو



سما

لن تشعر جماهير ليفربول، بمذاق فرحة الاحتفال بأعياد الميلاد، بعدما سقط حامل اللقب في فخ التعادل للمرة الثانية على التوالي خلال نفس الأسبوع، وهذه المرة أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، بدون أهداف اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ16 من البريميرليج.
 
فعلى ملعب سانت جيمس بارك، تفنن الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو، في إهدار الفرص المحققة أمام مرمى أصحاب الأرض، ليخرج اللقاء بالتعادل السلبي.

وارتفع رصيد ليفربول بهذا التعادل إلى 33 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام مانشستر يونايتد الذي لعب مباراة واحدة أقل، فيما ارتفع رصيد نيوكاسل إلى 19 نقطة في المركز الـ14. 

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