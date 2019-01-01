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"أنصار الله": نرصد كل تحركات إسرائيل ونحذرها من أي "أعمال طائشة"

الخميس 31 ديسمبر 2020 12:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"أنصار الله": نرصد كل تحركات إسرائيل ونحذرها من أي "أعمال طائشة"



صنعاء/سما/

قال رئيس استخبارات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ، إنهم يرصدون تحركات إسرائيل وما تخطط له من "أعمال عدوانية" في اليمن، على حد تعبيره.

جاء ذلك في تصريحات للواء عبد الله يحيى الحاكم، رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع بالجماعة، نقلتها قناة المسيرة التابعة لـ"أنصار الله".

وقال الحاكم "نحن في أعلى جاهزية أمنية وعسكرية ومعنوية للقيام بكافة الأعمال والمهام النوعية لمواجهة مختلف التحديات في التصدي للمعتدين والمرتزقة ولمواجهة الكيان الصهيوني المحتل".


وأضاف" نرقب كل تحركات الكيان الصهيوني ونرصد كل استفزازاته وما يخطط له من أعمال عدوانية إجرامية".

واعتبر أن "فشل العدوان على باليمن هو ما جعل العدو يستنجد بالصهاينة للتدخل بشكل أكبر وسقوط بعض الدول في مستنقع التطبيع".

وتابع الحاكم "يظن الكيان الصهيوني أنه على وقع ذلك سيستعرض عضلاته على شعب الإيمان والحكمة ولهذا نقول له أن اليمن وشعبه العظيم وقيادته الاستثنائية لا تخيفهم تلك التهديدات وأعيننا ليست غافلة عن تحركات العدو الصهيوني في المنطقة".

وختم رئيس استخبارات "أنصار الله" تصريحات بالقول إن على إسرائيل أن تستوعب "جدية تحذيراتنا من أية أعمال متهورة أو طائشة أو مغامرة غير محمودة العواقب".

وخلال الأيام القليلة الماضية، تصاعدت تحذيرات "أنصار الله" لإسرائيل من الإقدام على أي عمل في اليمن، وذلك على خلفية تصريحات للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، هيداي زيلبرمان، أدلى بها الجمعة الماضي لموقع "إيلاف" السعودي.

وقال زيلبرمان إن "إيران قد تهاجم إسرائيل من العراق أو من اليمن"، مضيفاً، "لدينا معلومات أن إيران تطور هناك طائرات مسيرة وصواريخ ذكية تستطيع الوصول إلى إسرائيل".

وأشار إلى "أن قائد الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، عندما حذر إيران من الإقدام على أي هجوم، قصد العراق واليمن، وعندما تحدث عن دائرة الدول الثانية كان قصد الدائرة الأولى لبنان وسوريا".

ولفت إلى أن "إيران كانت قد هاجمت منشآت أرامكو السعودية في سبتمبر/ أيلول 2019 من اليمن والعراق وإيران مستخدمة عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة عن بعد بدون أن يكشفها أحد".

وتابع زيلبرمان "هذا يدل على قدرة إيرانية كبيرة في هذا المجال"، مؤكداً أن "الأمر قد يعاد فعله انطلاقا من تلك المواقع ضد إسرائيل، لذلك عينها على العراق واليمن مؤخرا

#جماعة أنصار الله #اليمن #الحوثيون #الحوثيين #اسرائيل #هيداي زيلبرمان #ايران #العراق #أفيف كوخافي

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