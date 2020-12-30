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الناقدة الفلسطينية علا الشيخ تنشر آخر صورة لحاتم علي داخل فندق

الخميس 31 ديسمبر 2020 12:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الناقدة الفلسطينية علا الشيخ تنشر آخر صورة لحاتم علي داخل فندق



وكالات

نشرت وسائل إعلام عربية وناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي، صورة للفنان والمخرج السوري الراحل حاتم علي، مؤكدين أنها الصورة الأخيرة له قبل وفاته بنوبه قلبية في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة.

ويظهر في الصورة الفنان السوري الراحل جالسا على طاوله في الفندق وبيده جهاز الهاتف الخاص به، في مشهد يوحي بأنه كان يتصفح رسائله أو يجري إحدى مكالماته.

الصورة الأخيرة الملتقطة للفنان السوري الراحل #حاتم_علي الرحمة لروحه وأحر التعازي لعائلته ومحبيه.

Posted by ‎سورية‎ on Wednesday, December 30, 2020



وبحسب مجلة "لها" فقد نشرت الناقدة الفلسطينية علا الشيخ على حسابها الخاص على "فيسبوك" صورة للمخرج الراحل حاتم علي، وقالت الشيخ باللغة العامية المحكية: "ما كان في أحلى من هيك صباح بس اليوم كتير سيئ مو قادرة أصدق أنك رحت. مو قادرة كل ما حد متلك من سوريا بروح بوجعني قلبي على سوريا أكتر".
وأضافت: "سلم على مي سكاف مع السلامة حاتم علي وشكراً على التغريبة الفلسطينية، قلم حمرة، الفصول الأربعة، عصي الدمع وكتير أعمال ما بتنعد".

وبحسب المجلة فإن الصورة هي الأخيرة الملتقطة للفنان السوري أثناء تواجده في الفندق الكائن في منطقة الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة.


وقررت النيابة التصريح بدفن جثة حاتم علي، بعد صدور تقرير الطب الشرعي، وذلك عقب تشريح جثة المخرج السوري حاتم علي.

وكانت النيابة العامة، أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق الذي كان يقيم به الراحل، واستمعت لأقوال العاملين في الفندق.

#حاتم علي #المخرج السوري #التغريبة الفلسطينية #صورة حاتم علي #آخر صورة حاتم علي #سوريا

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