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عميكام نوركين: لن يتأخر اليوم الذي نجري فيه تدريبات مشتركة مع قوات جوية من "الخليج"

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 11:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
عميكام نوركين: لن يتأخر اليوم الذي نجري فيه تدريبات مشتركة مع قوات جوية من "الخليج"



القدس المحتلة/سما/

قال قائد القوات الجوية الإسرائيلية اللواء عميكام نوركين، مساء الأربعاء، إنه لن يتأخر اليوم الذي سيتم فيه إجراء تدريبات مشتركة مع قوات جوية من الخليج العربي.

جاء ذلك في كلمة لنوركين خلال مؤتمر لجمعية أصدقاء معهد وايزمان للعلوم وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال قائد القوات الجوية الإسرائيلي: "هناك فرصة كبيرة في الاتفاقيات الموقعة مع دول الخليج، إذ تنطوي على أهمية استراتيجية للمنطقة".

وتابع "لن يتأخر اليوم الذي سنشهد فيه تدريبات مشتركة مع قوات جوية من الخليج".

مع ذلك حذر نوركين، بحسب قناة "كان" الرسمية من صفقة بيع مقاتلات "إف- 35" الأمريكية لدولة الإمارات.

وقال "يدور الحديث عن اتجاه سيؤثر علينا... نريد الحفاظ على ميزتنا النوعية. ليس لدينا ميزة كمية".

وتابع نوركين: "ليس من الجيد بالنسبة لنا أن تكون هناك مقاتلات متطورة في المحيط".

واعتبر أن الشرق الأوسط هو منطقة "قابلة للانفجار بشدة".

وتشمل الصفقة التي تم التوصل إليها بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإمارات بموافقة إسرائيلية ما يصل إلى 50 طائرة من طراز "إف 35"، وأكثر من 14000 قنبلة وذخيرة؛ وثاني أكبر عملية بيع لطائرات مسيرة أمريكية لدولة واحدة.

ووقعت إسرائيل اتفاقي سلام في سبتمبر/أيلول الماضي مع كل من الإمارات والبحرين برعاية الرئيس الأمريكي ترامب.

وتطرق نوركين إلى ما سماها "محاولة إيران التموضع عسكريا في سوريا ولبنان"، مشددا "لن يكون مقبولا بالنسبة لنا وجود قدرات إيرانية على الحدود، أو صواريخ دقيقة في لبنان".

#الخليج #يديعوت أحرنوت #الخليج العربي #دونالد ترامب

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