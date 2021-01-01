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أتليتكو يفوز على ضيفه خيتافي ويحافظ على صدارة الليغا..فيديو

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 10:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
أتليتكو يفوز على ضيفه خيتافي ويحافظ على صدارة الليغا..فيديو



سما

حافظ أتلتيكو مدريد، على صدارته للدوري الإسباني، بفوزه 1-0 على ضيفه خيتافي، كما تغلب سيلتا فيجو 2-1 على هويسكا، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر المسابقة.

وعلى أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو، اكتفى الأتلتي بهدف وحيد في شباك ضيفه، جاء عن طريق لويس سواريز في الدقيقة 20.

وارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 35 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 17 نقطة في المركز الـ 14.

وفي مباراة أخرى، أقيمت بملعب بالايدوس، قاد نوليتو وإياجو أسباس، سيلتا فيجو لفوز 2-1 على هويسكا.

وسجل نوليتو الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 33، ثم أكد أسباس أفضلية فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 61، قبل أن يحرز خايمي سيواني هدف هويسكا في الدقيقة 84.

وارتفع رصيد سيلتا فيجو إلى 23 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد هويسكا عند 12 نقطة في ذيل الترتيب.

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