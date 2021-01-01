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جنين: "فتح" تفتتح حديقة شهداء كفيرت وتضيئ شعلة الإنطلاقة

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 10:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: "فتح" تفتتح حديقة شهداء كفيرت وتضيئ شعلة الإنطلاقة



جنين /سما/

احتفلت حركة فتح اقليم جنين، وموقع قرية كفيرت غرب جنين، مساء اليوم الأربعاء، بافتتاح حديقة شهداء كفيرت، وإضاءة شعلة الإنطلاقة الـ56.

وأكد أمين سر اقليم حركة فتح عطا أبو ارميله، الاستمرار في النضال والسير على درب الشهداء وإقامة دولتنا المستقلة، داعيا الى تفعيل وتصعيد المقاومة الشعببية .

بدوره، دعا اسعد اغباري في كلمة فصائل العمل الوطني، الى استعادة الوحدة الوطنيه لمواجهة كافة التحديات التي تحاك بمشروعنا الوطني.

وشدد عطا اغباريه في كلمة فعاليات ومؤسسات كفيرت، على ضرورة استمرار دعم ومساندة ذوي الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لينعم شعبنا بالحرية والاستقلال.

#حركة فتح #جنين #حديقة شهداء كفيرت #شعلة انطلاقة فتح

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