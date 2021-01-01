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قيادي بـ"حماس" يُعلق على تصريحات فريدمان بشأن الاستيطان

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بـ"حماس" يُعلق على تصريحات فريدمان بشأن الاستيطان



غزة /سما/

قال عضو مكتب العلاقات الدولية باسم نعيم مساء يوم الأربعاء، "بكل صفاقة يطالب السفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال ديفيد فريدمان، زيادة وتيرة الاستيطان وتوسيع البناء في المستوطنات، رداً على قتل مستوطنة صهيونية بالقرب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية". 

وأضاف نعيم في تصريح صحفي، أنّ هذا السفير يؤكد النهج الأمريكي المتواطئ مع العدو الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني؛ ويتصرف ليس كسفير لدولة كبرى، من المفترض أنّها تلتزم بالقانون الدولي، والذي يرفض الاستيطان ويعتبره انتهاك صريح للقانون الدولي، بل كمستوطن متطرف، يدفع نحو مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار ويعزز شريعة الغاب، وسيجني الجميع ثمارها المرّة.

وتابع: "إنّ هذا لموقف مشين ومستنكر ويتنافى مع دوره الدبلوماسي ونعتبره عدوانا مباشرا على حقوق شعبنا الأصيلة".

#حماس #باسم نعيم #استيطان #ديفيد فريدمان #مستوطنات الضفة

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