رئيس الوزراء يشارك طالبات مدرسة ثانوية حصة رياضيات عبر "تيمز"

رام الله /سما/

شارك رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأربعاء، طالبات مدرسة بنات بيت لحم الثانوية حصة رياضيات صفية عبر تطبيق مايكروسوفت "تيمز"، بحضور وزير التربية والتعليم أ. د. مروان عورتاني، ومدير عام تربية بيت لحم أ. نسرين عمرو، وكادر المدرسة.

ووفق بيان لوزارة التربية والتعليم، فقد أشاد رئيس الوزراء بتفاعل الطالبات مع الحصة، مؤكداً حرص الحكومة الدائم بالتعليم خاصة في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كوفيد -19، شاكراً المديرة والمعلمة والطالبات والأهالي على إصرارهم على الإبقاء على حيوية العملية التعليمية في وجه تحديات المشهد الكوروني.