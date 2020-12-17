وزارة الداخلية تحذر من التجمعات والاحتفالات بمناسبة رأس السنة

رام الله /سما/

دعت وزارة الداخلية مساء اليوم الأربعاء، المواطنين إلى ضرورة التقيد والالتزام بالتعليمات وتجنب إقامة الاحتفالات والتجمعات لمناسبة رأس النسة الميلادية أو المشاركة فيها، تحت طائلة المسؤولية القانونية، منعا لتفشي فيروس كورونا بين أبناء الشعب الفلسطيني، فيما تقدمت الوزارة بالتهاني للشعب الفلسطيني، بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان صحافي، على ضرورة التقيد بما ورد من أحكام في قرار دولة رئيس الوزراء رقم (27) "طوارئ" الصادر بتاريخ 17/12/2020، لا سيما ما تضمنه من حظر كامل لإقامة الحفلات والأعراس والمناسبات بكافة أشكالها وأسبابها، إضافة لمنع الحركة والتنقل والانتقال طيلة أيام الأسبوع في ساعات الليل، إضافة لمنع الحركة والتنقل والانتقال خلال النهار والليل أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، كذلك إغلاق المطاعم والمقاهي إغلاقاً كاملاً باستثناء خدمة التوصيل فقط.

كذلك أكدت الوزارة على ضرورة التقيد والالتزام الكامل من قبل المواطنين بوسائل الوقاية والسلامة المعلن عنها من الجهات المختصة.

وأكدت الوزارة أنها سوف تقوم من خلال قوى الأمن بتشديد الرقابة على التقيد بالتعليمات ذات العلاقة واتخاذ كافة الإجرءات القانونية اللازمة لمساءلة ومعاقبة كل من يخالف القرارات والتعليمات الصادة بهذا الشأن، لا سيما خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين.