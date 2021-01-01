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استطلاعات: نتنياهو يتصدر بدون حكومة والمشتركة تتراجع

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاعات: نتنياهو يتصدر بدون حكومة والمشتركة تتراجع



القدس المحتلة /سما/

بينيت استطلاعات الرأي، اليوم الأربعاء، أن الوزير السابق المنشق حديثا عن الليكود، غدعون ساعر، قادر على تشكيل حكومة إسرائيلية، واستبدال حكم الليكود، الذي يحافظ على تصدره، تحت قيادة بنيامين نتنياهو، بينما تواصل القائمة المشتركة تراجعها.

نتائج استطلاعات الرأي:

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تحالفات وانفصالات

وفحصت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") إمكانية انفصال عضو الكنيست، بتسلئيل سموتريتش، وحزبه "الاتحاد القومي" عن قائمة "يمينا"، وخوضه الانتخابات بقائمة مشتركة مع حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي، برئاسة إيتمار بن غفير.

وفي هذه الحالة، فإن قائمة "يمينا" ستخسر مقعدين ويقتصر تمثيلها على 12 مقعدا من أصل 120، فيما تفشل قائمة سموتريتش وبن غفير من عبور نسبة الحسم (3.25%).

وإذا ما قرر رئيس بلدية تل أبيب، حولدائي، خوض الانتخابات في قائمة مشتركة مع "يش عتيد"، فإن القائمة ستحصل على 21 مقعدا في الكنيست، فيما يفشل حزب "ميرتس" من تجاوز نسبة الحسم.

ووفقا لاستطلاع القناة 11 فإن ساعر سيكون قادرا في مل الحالات على تشكيل ائتلاف حكومي يتراوح بين 62 و65 عضو كنيست، دون نتنياهو والأحزاب الحريدية، وذلك بمشاركة بينيت ولبيد وليبرمان وحولدائي وغانتس.

وفحصت القناة 12 إمكانية خوض حولدائي الانتخابات بقائمة مشتركة مع لبيد، وجاءت النتائج مطابقة لنتائج القناة 11، إذ يحصل تحالف لبيد - حولدائي على 21 مقعدا.

الأنسب لرئاسة الحكومة

ووفقا لاستطلاق القناة 11، جاء الفرق بين ساعر ونتنياهو قليلا نسبيًا عندما سُئل المستطلعة آراؤهم عن هوية الشخص الأنسب لرئاسة الحكومة، إذ حصل ساعر على 33%، في حين حصل نتنياهو على 41%.

أما في استطلاع القناة 13 تجاوز ساعر (18%) كلا من بينيت (9%) ويائير لبيد (12%) وغانتس (4%)، ليحل (ساعر) ثانيا خلف نتنياهو الذي يحصل على 38%.

وكانت المنافسة على رئاسة الحكومة ثنائية في استطلاع القناة 12: عندما خُيّر المشاركون في الاستطلاع بين نتنياهو وساعر، حصل الأول على 34% والثاني على 32%؛ وعندما كان الاختيار بين نتنياهو وحولدائي، حصل الأول على 37% والثاني على 22%؛ وبين نتنياهو وبينيت، حصل الأول على 33% والثاني على 23%.

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