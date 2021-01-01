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اسرائيل: اعتبارًا من 10 الشهر ستتوقف التطعيمات حتى وصول لقاحات جديدة

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: اعتبارًا من 10 الشهر ستتوقف التطعيمات حتى وصول لقاحات جديدة



القدس المحتلة /سما/

 قالت قناة كان إلاسرائيلية أنه في 10 كانون الثاني (يناير) ، لن يكون لدى صناديق المرضى لقاحات ضد كورونا، و لمدة أسبوعين تقريبًا ، حتى وصول شحنة التطعيم التالي.

ووفقا للتقرير ليس من المؤكد أن النظام الصحي سيكون قادرًا على مواصلة التطعيم بمعدل 150.000 شخص يوميًا وذلك بسبب تباطؤ وصول التطعيمات الى إسرائيل ، مما سيؤدي إلى الحد من عدد المطعمين يوميًا.

وفي فبراير ، من المتوقع وصول ما لا يقل عن ثلاثة ملايين لقاح إلى إسرائيل ،و في مارس وأبريل سيصل رقم مماثل.

واضافت القناة العبرية أنه ورغم الجهود المبذولة لتسلم اللقاحات ، الذي من المقرر أن يصل في أوائل فبراير ، لكنه قد يتأخر بسبب الضغط العالمي الكبير على اللقاحات.

ومن المتوقع وصول ما لا يقل عن ثلاثة ملايين لقاح إلى إسرائيل في فبراير ، وعدد مماثل في مارس وأبريل. وسيصل إجمالي حوالي 10 ملايين لقاح إلى إسرائيل بحلول نهاية أبريل.

وتشير التقديرات إلى أنه في غضون شهر ونصف ، سيظهر تأثير اللقاحات على المرض.

وقال وزير الصحة إلاسرائيلي يولي إدلشتاين ، الليلة (الأربعاء) ، إنه لا يتوقع حدوث نقص في اللقاحات و وفقًا للاتفاقيات مع الشركات ، من المتوقع أن نتلقى ملايين اللقاحات الإضافية في الشهرين المقبلين".

#اسرائيل #فيروس كورونا #لقاح كورونا

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