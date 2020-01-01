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الاحتلال يُزيل أعلام فلسطين ورايات "فتح" من القدس

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يُزيل أعلام فلسطين ورايات "فتح" من القدس



القدس المحتلة /سما/

 أزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أعلام فلسطين ورايات حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" التي نصبت قبل أيام في منطقة الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب القدس، إحياء للذكرى الـ56 لانطلاقة الثورة الفلسطينية.

وقال نائب أمين سر المنطقة التنظيمية لحركة فتح في بلدة سلوان هيثم العباسي، إن نشطاء من مدينة القدس رفعوا الأعلام الفلسطينية والرايات الفتحاوية إيذانا بانطلاقة الثورة الفلسطينية.

وأضاف أن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من النضال الوطني الفلسطيني، وتعاني بلدة سلوان من متغيرات جغرافية والاستيلاء على البيوت وبناء البؤر الاستيطانية، ورفع الأعلام الفلسطينية لتأكيد عروبة هذه المدينة أمام كافة المتغيرات الاسرائيلية التهويدية.

وأوضح العباسي أن شرطة الاحتلال داهمت الحارة الوسطى في بلدة سلوان، وأزالة كافة الأعلام والرايات الفتحاوية.

#قوات الاحتلال #اعلام فلسطين #القدس المحتلة

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