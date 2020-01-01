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ضبط كميات من البانجو المخدّر وبذوره وسط قطاع غزة

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط كميات من البانجو المخدّر وبذوره وسط قطاع غزة



غزة /سما/

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات، بغزة، مساء يوم الأربعاء، كميات من مادة البانجو المخدرة وبذورها، خلال مهمة تفتيشية بالمحافظة الوسطى.

وقال المقدم محمد شاهين، مدير دائرة المكافحة بالمحافظة الوسطى، إنه خلال مهمة تفتيشية لمنزلين اثنين بإسناد من قوة الفرع، تم ضبط 30 كيلوجرام و436 بذرة من مادة البانجو المخدرة.

وأضاف شاهين أنه تم توقيف صاحبي المنزلين، وهما الشقيقان (عبد ف، ك)، و(عبد ق، ك)، بعد ضبط الكمية المذكورة خلال مهمة التفتيش.

ولفت إلى أنه تم إحالة الموقوفَيْن وكافة المضبوطات إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

#غزة #مكافحة المخدرات

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