مسؤول في وزارة الصحة الاسرائيلية: أسبوعان مدة غير كافية للإغلاق.. سيتم تمديده

القدس المحتلة /سما/

أكد المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، بروفيسور حيزي ليفي، اليوم الأربعاء، أن الإغلاق الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، سيستمر إلى ما بعد الفترة الزمنية التي حددها المجلس الوزاري لشؤون كورونا (كابينيت كورونا).

وأوضح ليفي أنه "في غضون أسبوعين، لن نتمكن من الوصول إلى معطيات الاعتلال التي حددناها لرفع الإغلاق"، وأشار إلى أنه "دون فرض الإغلاق كنا نتوقع تسجيل 9 آلاف إصابة يومية بحلول منتصف كانون الثاني/ يناير".

وأضاف أنه "كنا مصرين على فرض الإغلاق إلى حين انخفاض الإصابات اليومية إلى ما دون الألف حالة وانخفاض مُعامل العدوى R إلى ما دون الـ1، غير أن القيادة السياسية قررت أن يكون الإغلاق لمدة أسبوعين، ولم يتطرق إلى معايير رفعه".

وتابع ليفي في تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية، أنه "من الواضح لي تماما أننا لن نصل إلى المعايير التي حددناها لرفع الإغلاق".

وقال إن طاقم الخبراء في الوزارة اقترحوا فرض "إغلاق أكثر إحكامًا للتقليل من الوتيرة السريعة لتفشي العدوى وانتقال المرض، لعدم التسبب في معاناة كبيرة وطويلة الأمد".

وحول تأثير اللقاحات على معدلات الإصابة الآخذة بالارتفاع، قال ليفي إنه "أفترض أن السكان سيكونون أكثر تحصنا من الفيروس في الفترة بين منتصف وأواخر كانون الثاني/ يناير".

وأضاف أنه "نتمنى أن ينخفض ​​معدل الإصابة بكورونا بسبب اللقاحات، نقوم بتطعيم الفئات المعرضة للخطر، تلك التي إصابتها قد ترفع من معدلات الحالات الحرجة والحالات التي تحتاج إلى أجهزة التنفس الاصطناعي".

من جانبه، أوضح نائب المدير العام لوزارة الصحة، بروفيسور إيتمار غروتو، أن اللقاحات الموجودة في مستودعات وزارة الصحة تكفي لمواصلة وتيرة التطعيم الحالية بلقاح كورونا لمدة 36 يوما، مشيرا إلى أن الشحنة المقبلة المرتقبة قد تصل إلى إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف غروتو في تصريحات للقناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") أن شحنة لقاحات شركة "موديرنا" الأميركية من المقرر أن تصل إلى البلاد في آذار/ مارس المقبل، مشددا على أن الحكومة الإسرائيلية "تبذل جهودا متواصلة لتقديم موعد وصول الشحنة".

وفي وقت سابق، اليوم، صادقت لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، على إلغاء الحجر الصحي الفندقي للعائدين من خارج البلاد، كما قررت اللجنة تسريح جميع المتواجدين في حجر صحي فندقي إلى بيوتهم، بعد إجراء فحص كورونا لهم. ودخلت الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ فورا.

وخلال اجتماع اللجنة دعت رئيسة خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة، د. شارون ألروعي برايس، إلى تمديد حالة الطوارئ، فيما اعترض أعضاء كنيست وصرخوا نحوها بأنها "شعبوية".

وقالت ألروعي برايس إنه "أعتقد أنه يوجد سوء فهم للوضع في إسرائيل. ويجب أن تكون هناك حالة طوارئ كي تكون لدينا إمكانية اتباع أنظمة الشارة البنفسجية من أجل منع التجمهرات. وعليّ أن أقول إنني أواجه صعوبة بوجود كل هذه التهجمات التي تنسب لي الشعبوية".

وأضافت أن "القول عن وضع الوفيات في إسرائيل إنه الأفضل في العالم هو أمر مسلٍ. وأشخاص مثل بروفيسور ليفين قالوا إنه لا حاجة إلى الإغلاق وكان هذا شعبويا. وعندما سمحنا بتسهيلات وصل الوضع بأن ضربت إسرائيل رقما قياسيا بالوفيات".

وتابعت أن عدد مرضى كورونا بحالة خطيرة يستمر بالارتفاع، وأن الوفيات هذا العام ارتفعت بنسبة 17%، قياسا بالعام الماضي. وقالت ألروعي برايس أن طائرة تابعة لشركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" جاءت من دبي، اليوم، وعلى متنها 14 شخصا تأكدت إصابتهم بكورونا.