  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محافظ سلفيت يقرر إعادة فتح بلدتي كفر الديك ورافات

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ سلفيت يقرر إعادة فتح بلدتي كفر الديك ورافات



سلفيت /سما/

قرر محافظ محافظة سلفيت اللواء عبد الله كميل مساء اليوم الأربعاء، إعادة فتح بلدتي كفر الديك ورافات بالمحافظة، يوم غد الخميس.

ووفق بيان لمحافظ محافظة سلفيت، فإنه "بعد التشاور مع مديرية الصحة وجهات الاختصاص بالمحافظة، تقرر إعادة فتح بلدتي رافات وكفرالديك يوم غدٍ الخميس الموافق 31/12/2020، مع التأكيد على الالتزام بإجراءات السلامة الوقائية، وبقرار الإغلاق المعلن من قبل الحكومة يومي الجمعة والسبت، والإغلاق المسائي لمواجهة تفشي فيروس كورونا".

وشدد محافظ سلفيت على المواطنين المصابين أو المخالطين بضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية المعلنة، وعدم اختراق الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية.

ودعا المحافظ كميل، بلدات وقرى محافظة سلفيت إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بإجراءات السلامة، التي تشمل منع التجمهر والتجمع والأعراس وبيوت العزاء، والالتزام بلبس الكمامات والتباعد وخاصة في الأماكن المغلقة.

#محافظ سلفيت #كفر الديك #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

رابط منصة درسك لتقديم امتحان التقييم النهائي 2020 في الأردن

العراق .. حقيقة خبر وفاة الفنان بهجت الجبوري جراء أزمة قلبية

"انحنى تحت ركبتي ضابط اسرائيلي" .. جنرالات إسرائيليون يتحدثون عن ذكرياتهم مع عون

العرافة بسنت يوسف تحكي توقعاتها لـ2021.. سياسيا وصحيا (شاهد)

تل أبيب: الجيشان الأمريكيّ والإسرائيليّ نفذّا قبل أيّامٍ عملية ردعٍ إستراتيجيّةٍ مُشتركةٍ ضدّ إيران

عبارات تهنئة برأس السنة الميلادية الجديدة 2021 تهاني العام الجديد

فيديو : الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة تعلن اختتام مناورة "الركن الشديد"

الأخبار الرئيسية

وجه رسالة للمواطنين.. رئيس خلية إدارة الأزمة بغزة: سنجري تقييماً لكافة الإجراءات المتخذة بهذا الموعد

صحيفة اسرائيلية: ادارة ترامب تعمل بجد لتحقيق اتفاق تطبيع جديد قبل تنصيب بايدن

56

صحيفة اسرائيلية: حماس في مناورة “أسبوع الحرب”.. من المسؤول عن إطلاق الصاروخين؟

صدام حسين

وثائق سرية بريطانية: رئيس الوزراء السابق جون ميجور كان يخشى حربا جديدة مع صدام حسين

90

الاحتلال يفقد سيطرته على الإرهاب اليهودي في الضفة وتحذيرات من "وقوع كارثة وسقوط قتلى"

اعلان سما رسائل