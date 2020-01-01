الخارجية: وفاة و25 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا

رام الله /سما/

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل حالة وفاة، و25 إصابة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع حالات الوفا إلى 342، و8891 إصابة.

وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، أن سفارتنا لدى الجمهورية التركية سجلت حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطنة فتحيه ابو موسى /58 عاما/، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 15، فيما سجلت 11 إصابة سابقة بفيروس كورنا في صفوف الجالية.

وأشارت إلى أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، سجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من نيويورك، وميتشيغن، ونيوجيرسي، وكاليفورنيا، والينوي، ولويزيانا، وفلوريدا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 5953 اصابة.

فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لليوم الثالث على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 106 حالة.