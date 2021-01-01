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رابط التقديم للدراسة المسائية ذوي الشهداء 2021 في العراق

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 08:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط التقديم للدراسة المسائية ذوي الشهداء 2021 في العراق



بغداد / سما

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن استمرار التقديم الى الدراسة المسائية ضمن قناة ذوي الشهداء الى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق 2021/1/7.

وذكر المتحدث الرسمي الدكتور حيدر العبودي في تصريح صحفي أن التقديم الى الدراسة المسائية يستمر الى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق السابع من كانون الثاني المقبل.

ولفت إلى أنن ثمة كليات وأقساما استحدثت فيها الدراسة المسائية وقد أضيفت الى هذه القناة وهي متاحة للتقديم عبر البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

رابط التقديم للدراسة المسائية في العراق: اضغط هنا

وأشارت الوزارة العراقية الى أن الطالب الذي سبق له التقديم يمكن أن يعدل خياراته على وفق رغبته في ضوء الكليات والأقسام التي استحدثت فيها الدراسة المسائية بالعراق.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت أمس نتائج الوجبة الثانية من قبول المعلمين المجازين دراسيا للعام الدراسي 2021/2020 ضمن قناتي القبول العام وقبول ذوي الشهداء.

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