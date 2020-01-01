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الشرطة تقبض على 40 مطلوبا في بيت لحم

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على 40 مطلوبا في بيت لحم



بيت لحم /سما/

قبضت الشرطة وبمساندة الأمن الوطني والأجهزة الأمنية، خلال 48 ساعة الماضية على 40 مطلوبا للعدالة، كما ضبطت مركبات غير قانونيةٍ وحررت مخالفات سلامةٍ عامةٍ لغير الملتزمين في بيت لحم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، ان شرطة المحافظة وبإسناد من قوات الأمن الوطني والأجهزة الأمنية قبضت على 40 مطلوباً للعدالة ونفذت 90 مذكرةً قضائيةً خلال ال48 ساعه الماضية كما وضبطت 17 مركبة غير قانونية وأتخذت الإجراءات القانونية اللآزمة بحق سائقيها.

واضافت، ان الشرطة ولجنة البروتوكول الصحي قامت بتنفيذ زيارات لأكثر من 130 محل تجاري ومنشأةٍ صناعيةٍ وتجاريةٍ للتأكد من التزامهم بالبروتوكول الصحي المعتمد وتخلل ذلك تحرير 696 مخالفة سلامةٍ عامةٍ لغير الملتزمين.

وأكدت الشرطة بأنه تم التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم لجهات الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

#الشرطة الفلسطينية #بيت لحم

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