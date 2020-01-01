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صحة غزة تُجري 150 عملية قسطرة تشخيصية وعلاجية

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة تُجري 150 عملية قسطرة تشخيصية وعلاجية



غزة /سما/

أعلن مدير العمليات والعيادات الخارجية بوزارة الصحة في غزة هاني حمادة، اليوم الأربعاء، أنه تم إجراء ما يقارب من (150) عملية قسطرة تشخيصية وعلاجية، بمعدل (6-7) حالات يوميًا ضمن قوائم العمليات المجدولة، منذ افتتاحه أواخر نوفمبر الماضي.

وقال حمادة، في بيان صحفي له: "إنّ افتتاح قسم القسطرة القلبية في مستشفى القدس، يأتي بديلًا عن قسم القسطرة القلبية بمستشفى غزة الأوروبي بعد توقفها لتحويله إلى مستشفى مخصص لعلاج حالات "كوفيد 19"، وإتاحة المجال لتوفير الخدمات للمرضى الذين يعانون من ذبحات صدرية غير مصابي الوباء، وتخفيفًا من قوائم الانتظار للمرضى المحتاجين للقسطرة القلبية".

وأضاف: "إنّ الهدف من هذه الخطوة الحفاظ على استمرارية خدمة القسطرة القلبية للمرضى وتخفيف معاناتهم، ولمدى خطورة ارتفاع قوائم الانتظار التي وصلت إلى 500 حالة، إضافة إلى الحالات اليومية التي تصل أقسام الطوارئ بمعدل (10) حالات يومية".

وأوضح أنّه تم نقل خدمة القسطرة القلبية من مستشفى غزة الأوروبي إلى مستشفى القدس، بعد توفير الكوادر الطبية والمستهلكات الطبية من وزارته، إلى جانب توفير جهاز القسطرة من مستشفى القدس، واستمرار العمل بمركز القسطرة بمجمع الشفاء الطبي، لعلاج الحالات الطارئة وحالات إنقاذ الحياة التي تصل إلى 8-9 حالات يوميًا.

#غزة #وزارة الصحة #العمليات الجراحية #مشافي غزة

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