وزارة الأشغال تعتمد صرف 3 دفعات لصالح مشاريع الإعمار في غزة

غزة /سما/

قررت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم الأربعاء، اعتماد ثلاث دفعات للصرف لصالح مشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة، ضمن المنحة الإيطالية، بقيمة بلغت 209 آلاف يورو.

وقال الوزير محمد زيارة في بيان صحفي: "هذه الدفعات اعتمدت لصالح تنفيذ أعمال البنية التحتية في حي الندى شمالًا، ويشتمل العمل فيه على تأهيل 4 بنايات، وإنشاء 111 وحدة سكنية"، مؤكدًا على مواصلة العمل على انجاز كل الدفعات المستحقة لصالح المقاولين.

يشار إلى أن المنحة الإيطالية تبلغ 16.5 مليون يورو، مخصصة لمشاريع إعادة الإعمار بالقطاع.