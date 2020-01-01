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غزة: الاستمرار في الإغلاق الأسبوعي

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الاستمرار في الإغلاق الأسبوعي



غزة /سما/

 أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، على الاستمرار في إجراءاتها بشأن الإغلاق الأسبوعي الشامل ليومي الجمعة والسبت.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن حظر التجوال اليومي من الساعة السادسة والنصف مساءً، ستتواصل.

وأشارت إلى أن جميع الإجراءات الوقائية المتخذة في هذه المرحلة ستستمر دون تغيير، داعيةً المواطنين للالتزام بها وبإجراءات السلامة والوقاية.

ودعت المواطنين إلى تلبية الاحتياجات في أوقات مبكرة، وعدم الازدحام والاكتظاظ خاصة يوم الخميس من كل أسبوع.

وكانت وزارة الصحة بغزة، أعلنت صباحًا عن تسجيل 10 حالات وفاة و711 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف محافظات القطاع خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

#غزة #وزارة الداخلية #الاغلاق الشامل #فيروس كورونا #حظر التجوال

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