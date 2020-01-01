850 مسكناً ومنشأة هدمها الاحتلال خلال 2020

الخليل /سما/

ذكر جمال العملة، مدير مركز أبحاث الأراضي، أن الاحتلال هدم 850 مسكناً ومنشأة فلسطينية خلال عام 2020، إضافة إلى اقتلاع وتدمير نحو 19 ألف شجرة، وتوسيع 55 مستوطنة، ومصادرة أو الإعلان عن مصادرة 12070 دونماً من الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده المركز اليوم في مقر وزارة الاعلام في الخليل، وعرض خلاله تقريراً أعده المركز حول الانتهاكات الإسرائيلية خلال عام 2020.

وأضاف العملة: "إن عام ٢٠٢٠ هو عام كورونا، واعتقد الفلسطينيون أن الاعتداءات الإسرائيلية ستخف خلال هذه الفترة، لكنّ الذي حصل أنّ الاحتلال استغل انشغال الناس بهذا الوباء ليصعد من اعتداءاته وانتهاكاته بحق الإنسان الفلسطيني وأرضه وممتلكاته والأماكن الدينية، مثل المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، ويكثف مشاريعه الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية".