دورية اسرائيلية تخرق السياج التقني الحدودي مع لبنان

القدس المحتلة /سما/

خرقت دورية اسرائيلية، السياج التقني الحدودي مع لبنان، اليوم الاربعاء.

وقال مصدر امني لبناني في بيروت، ان قوة مشاة تابعة للجيش الاسرائيلي اجتازت السياج التقني الحدودي مع لبنان قبالة متنزهات الوزاني، وتوجهت نحو مجرى النهر، وقامت بعملية تفتيش ومسح على طول مجرى النهر، من دون خرق الخط الازرق الحدودي. واضاف ان الجيش اللبناني قام بعملية انتشار واستنفار في المنطقة تحسبا لأي طارئ.



واوضح المصدر انه تم سماع دوي انفجارات داخل مزارع شبعا اللبنانية المحتلة في القرى اللبنانية الحدودية، تبين أنها ناجمة عن تدريبات عسكرية يقوم بها الجيش الاسرائيلي في تلك المنطقة.