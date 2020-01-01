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تونس توضح حقيقة تعرضها لأي ضغوط من أجل التطبيع مع إسرائيل

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
تونس توضح حقيقة تعرضها لأي ضغوط من أجل التطبيع مع إسرائيل



القدس المحتلة /سما/

قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، اليوم الأربعاء، إن بلاده "لم يطلب منها ولم تتعرض لأي ضغوط من أجل تطبيع علاقاتها مع إسرائيل". جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة.

وأضاف الجرندي أن تونس "تشتغل وفق مرجعية دولية، وهناك شرعية دولية نمتثل لها ولمقوماتها ونصوغ وفقها مواقفنا الدولية".

وزاد: "لسنا في أي إشكال مع أي دولة أخرى انتهجت منهجا يخالف منهجنا في إشارة إلى الدول التي طبعت العلاقات مع إسرائيل".

وحول موقف تونس من هيكلة مجلس الأمن، اعتبر الجرندي أن بلاده لديها "قناعة كاملة بأن هذا المجلس لم يعد يمثل المجتمع الأممي ككل والضمير العالمي"، يذكر أن تونس عضو غير دائم بمجلس الأمن للفترة الممتدة بين عامي 2020 و2021.

وتابع: "هناك تفرقة بين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين بمجلس الأمن، ما خلق إخلالات أخرى لا تعطي المنهج الصحيح لمعالجة بعض القضايا".

 ولفت الجرندي إلى أن "هناك تفكيرا في مسألة إعادة صياغة مجلس الأمن حتى تكون مجموعات الجغرافية كلها ممثلة تمثيلا مناسبا وعادلا".

 وكانت كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب قد أعلنوا الموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ووقعت الثلاثة الأخيرة بالفعل اتفاقات بهذا الخصوص.

#تونس #التطبيع مع اسرائيل #اسرائيل

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