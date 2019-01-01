اختراق مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لـ"حزب الله" وتسريب معلومات

بيروت /وكالات/

اخترقت مجموعة من القراصنة الإلكترونيين أطلقت على نفسها اسم "Spiderz"، حسابات كافة فروع مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لمنظمة حزب الله، ورفع السرية المالية عن آلاف المتعاملين معها. بحسب ما أفادت به جريدة "الأخبار" اللبنانية.

وأشار التقرير إلى أن المجموعة حصلت على تسجيلات للكاميرات المثبتة في تلك الفروع، وكشفت المجموعة شبكة واسعة من الأسماء والأرقام لأعداد المساهمين والزبائن للمؤسسة، وتحديداً من عامي 2019 و2020، ناصحة المودعين والمقترضين بـ "وقف التعامل مع المؤسسة كي لا يكون مصيرهم كمصير المودعين في المصارف".

وأوضح التقرير أن مجموعة القراصنة أرفقت فيديو أعلنت خلاله عن عملية القرصنة التي حصلوا خلالها على المعلومات المتعلقة بالمؤسسة وحساباتها السرية، ووعدوا بالكشف عن المزيد من المعلومات في المستقبل القريب.

وكشف التقرير أيضا عن حسابات مؤسسة "القرض الحسن" في جميع المصارف اللبنانية من بينها مصرف "جمال ترست بنك" الذي سبق أن طالته عقوبات الولايات المتحدة في العام 2019 بسبب تعاونه المالي مع حزب الله وجمعية "القرض الحسن" التي أدرجتها وزارة الخزانة الأميركية على قائمته السوداء عام 2007.

وكشفت الصحيفة اللبنانية من مصادر مطلعة قولها: "إن التحقيق لا يزال جارياً، فيما لم تُعرف بعد الجهة التي تقِف وراء الهجوم. وفيما يُحاط مسار التحقيق بتكتّم شديد، فالجهات المعنية تدرس احتمالين: إما أن الهجوم نفذته جهات استخبارية خارجية، وإما أن يكون لموظفين سابقين بالجمعية يد بالعملية بالتعاون مع قراصنة محليّين". موضحة أنه حتى عصر يوم أمس، كان الهجوم على نظام المؤسسة لا يزال مستمراً.

ولفتت المصادر إلى أن "البيانات التي نُشرت ليست صحيحة بالكامل، فهناك أسماء وأرقام مغلوطة، والهجمة ضخمة ومبرمجة وقد بدأت منذ يوم السبت الماضي".