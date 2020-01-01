قلقيلية: توقيع اتفاقية إنشاء مركز للتعبئة والتبريد والتسويق الزراعي

قلقيلية /سما/

وقع اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية، والجمعية التعاونية للتسويق الزراعي والري في محافظة قلقيلية، اليوم الأربعاء، اتفاقية إنشاء مركز للتعبئة والتبريد والتسويق الزراعي والممول من الحكومة الكندية وينفذ من قبل مؤسسة "الفاو" بالشراكة مع وزارة الزراعة بقيمة 500 ألف دولار.

وقال وزير الزراعة رياض العطاري: إن تنفيذ المشروع يأتي انسجاما مع رؤية الحكومة واستراتيجية وزارة الزراعة للتنمية بالعناقيد الزراعية الهادفة إلى زيادة وجودة الإنتاج وتطوير البنية التحتية والتسويقية لقطاع الزراعة.

وأشار إلى أن هذا المركز سيخصص لتخزين الخضروات والفواكه شبه الاستوائية في المحافظة، والذي من شأنه أن يساهم في تعزيز التنافسية والتصدير .

وشكر العطاري الحكومة الكندية ومؤسسة "الفاو" على هذا المشروع الذي يدعم النمو الاقتصادي لتعزيز سلسلة القيمة الزراعية.