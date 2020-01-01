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اللجنة الوطنية لكورونا تبحث تطورات الوضع الوبائي في فلسطين

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة الوطنية لكورونا تبحث تطورات الوضع الوبائي في فلسطين



رام الله /سما/

 بحثت اللجنة الوطنية لكورونا، اليوم الأربعاء، تطورات الوضع الوبائي في فلسطين، والطفرة الجديدة على فيروس كوفيد 19، وجهود توفير اللقاحات اللازمة.

وقدمت وزيرة الصحة مي الكيلة التي ترأست الاجتماع، عرضاً عن الحالة الوبائية في فلسطين، وعن الدراسة المسحية التي تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومعهد الصحة العالمي والجهاز المركزي للإحصاء حول الاستجابة المناعية لدى المواطنين، وآخر ما توصلت لها الجهود الرامية لتوفير لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وحضر الاجتماع رئيس جمعية الإغاثة الطبية مصطفى البرغوثي، ومدير عام الخدمات الطبية العسكرية ميسون البنا، ومدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة أسامة النجار، والمستشارة الصحية في مؤسسة جذور سلوى النجاب، ووائل أبو سنينة، ورئيس مجلس إدارة المستشفى الاستشاري العربي سالم أبو خيزران، ورئيس برنامج الصحة في وكالة الغوث عدنان قرمش.

#فيروس كورونا #اللجنة الوطنية لكورونا #فلسطين

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