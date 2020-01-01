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ارتفاع بأسعار المحروقات ابتداءً من الجمعة القادمة

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع بأسعار المحروقات ابتداءً من الجمعة القادمة



غزة /سما/

تشهد أسعار المحروقات ارتفاعاً ابتداءً من فجر يوم الجمعة القادم، بإضافة 8 أغورات، بفعل الارتفاع العالمي لأسعار النفط.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سعر ليتر البنزين الواحد من نوع 95 أوكتان بواسطة الخدمة الذاتية سيرتفع إلى 5 شواقل و51 أغورة.

وأشارت إلى أن الخدمة العادية تلزم المستهلك بدفع 18 أغورة لقاء كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود، كما كانت الشهر الماضي.

يذكر أن قطاع غزة وفلسطين تتأثر بأسعار الوقود لدى الاحتلال الإسرائيلي المرتبط بالاقتصاد العالمي ضمن منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.

#اسعار المحروقات #اسعار الوقود #غزة #فلسطين #اسرائيل

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