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حركة فتح تكشف برنامج فعاليات إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية في الضفة الغربية

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
حركة فتح تكشف برنامج فعاليات إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية في الضفة الغربية



رام الله /سما/

اعلنت حركة "فتح" اليوم الأربعاء، برنامج إحياء الذكرى "56"، لانطلاقة الثورة الفلسطينية في الضفة الغربية "الأقاليم الشمالية"، علمًا بأنه سيتم إلغاء الحفل المركزي للانطلاقة.

وذكر رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم منير الجاغوب في تصريح صحفي، "سيتم إلغاء الحفل المركزي للانطلاقة في الأقاليم الشمالية، وذلك بسبب جائحة (كورونا) والظروف الصحية التي يمر فيها الوطن".

وقال: "سيتم إيقاد شعلة الانطلاقة عند ضريح الشهيد الرمز المؤسس ياسر عرفات، وسط حضور لأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح، مع إيقاد الشعلة في جميع مراكز المحافظات وبعدد رمزي وقليل من الجماهير مع  أخذ كل التدابير الصحية اللازمة خلال فعالية إيقاد الشعلة، وتركيز الفعاليات على تصعيد المقاومة الشعبية في كل المواقع".

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