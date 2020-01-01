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وزير العدل: الحكومة تسعى لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير العدل: الحكومة تسعى لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف



رام الله /سما/

أكد وزير العدل محمد الشلالدة، اليوم الأربعاء، أثناء اجتماعه مع قنصل إيطاليا في فلسطين على أن الحكومة تسعى لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وقانون إنشاء الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب، إلى جانب نشر الاتفاقيات الدولية في الجريدة الرسمية.

وأطلع الشلالدة القنصل الإيطالي "جوزيبي فيديل"، على آخر المستجدات المتعلقة بالوزارة ، متمثلة بإقرار مجلس الوزراء لإنشاء العيادة القانونية المتنقلة لحقوق الإنسان والتي تهدف إلى نشر الوعي بثقاقة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والوصول بخدماتها للفئات المهمشة خاصة الطفل والمرأة، والمساهمة في الوصول إلى العدالة.

بدوره، نوه فيديل، إلى ضرورة التعاون الفلسطيني الإيطالي في نشر ثقافة حقوق الإنسان، مشددًا على استمرار دعم وزارة العدل في المشاريع المستقبلية، واهتمام الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بدعم المناطق "ج"، والوصول للفئات الهشة.

وأعرب عن اهتمامه بتفعيل اللجنة الفلسطينية الإيطالية المشتركة في العام 2021 وإطلاق مشروع جديد بالتعاون مع وزارة العدل الفلسطينية.

وأشار القنصل الإيطالي، إلى أن القضية الفلسطينية تحضى بالدعم في إيطاليا، وأن الحكومة الإيطالية تنظر للشعب الفلسطيني كشعب صديق.

#وزارة العدل #محمد الشلالدة #ايطاليا

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