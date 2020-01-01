محكمة دير البلح تصدر أحكامها في قضية قتل

غزة /سما/

أصدرت محكمة بداية دير البلح اليوم حكمًا بالبراءة، لمواطن قد اتُهم بالقتل قصداً في جريمة مقتل المواطن "محمد حميد السواركة" والحبس لمدانين آخرين.

وبرّأت هيئة المحكمة المدان الأول (ع /س) من تهمة القتل قصداً، المسندة إليه في قضية مقتل المغدور محمد حميد السواركة، فيما أدانته على تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص في مناسبة غير مشروعة مع إطلاق النار في منطقة مأهولة بالسكان ما يخالف مواد القانون الفلسطيني واكتفت بمدة توقيفه،

أما بخصوص المدان الثاني (ي/س) أصدرت المحكمة أمربالحبس مدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات ومصادرة الأدوات، وذلك عن تهمة حمل سلاح ناري بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة وإطلاق النار في منطقة مأهولة بالسكان، والإعتداء بالاشتراك والمشاجرة وحمل آلة مؤذية خلافاً لمواد القانون الفلسطيني،

وحكمت على المدان الثالث (س/س) مدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات مع مصادرة الأدوات المضبوطة، وذلك عن تهمة الاعتداء بالاشتراك والمشاجرة وحمل آلة مؤذية خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وكان المجني عليه محمد حميد السواركة قد قُتل بتاريخ "26/ 08/ 2018" جراء إطلاق النار باتجاهه من قِبل سلاح ناري من نوع "كلاشنكوف يوغسلافي" الأمر الذي أدى أدى لوفاته حسب الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

وجاء الحكم بعد قرار المحكمة بإلزام النيابة العامة بتقديم كامل بيّناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم .

وتعتبر القضية من قضايا الرأي العام التي يسعى القضاء لإنهائها وعدم إبقائها في سجلات المحاكم، وتأتي ضمن سياسة القضاء بإلزام أطراف الخصومة (النيابة العامة والدفاع) بإجمال بيناتهم وعدم إطالة أمد التقاضي سعياً منه لتحقيق مجتمع آمن بعيداً عن الجريمة.