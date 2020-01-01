  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

سبب إيقاف عرض مسلسل ضحايا حلال السعودي على شاهد vip

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبب إيقاف عرض مسلسل ضحايا حلال السعودي على شاهد vip



الرياض / سما

قررت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، يوم الأربعاء 30 ديسمبر / كانون أول 2020، وقف عرض مسلسل ضحايا حلال السعودي الذي يبث عبر منصة شاهد vip.

وقالت هيئة الإعلام المرئي والمسموع في بيان لها عبر حسابها بموقع تويتر إنها اطلعت على المحتوى الذي يعرضه مسلسل ضحايا حلال الذي يبث من خلال تطبيق شاهد المشفر.

وأضافت: تبين عدم إجازة مسلسل ضحايا حلال من قبل الهيئة العامة للإعلام، وعدم مراعاة ضوابط المحتوى الإعلامي، ما يعد مخالفة لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية.

وتابعت الهيئة إنها تواصل مع منتج مسلسل ضحايا حلال ومسؤولي قناة شاهد، لإيقاف بث العمل الفني وإزالة جميع الإعلانات الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي كافة.

سبب إيقاف مسلسل ضحايا حلال:

وجاء قرار هيئة الإعلام المسموع والمرئي بالمملكة، استجابة سريعة لمطالبات المشاهدين والنشطاء عبر وسائل التواصل، بعد أن ظهر فتى بمشهد غير لائق الحلقة الماضية.

واعتبر المتابعون أن مسلسل ضحايا حلال يروج للبيدوفيليا أي الاشتهاء الجنسي للأطفال، لذلك وجهوا مطالبات إلى الجهات الرسمية لإيقاف عرضه عبر المنصة الأشهر عربيا.

اقرأ/ي أيضا.. شاهد .. مشهد مسلسل ضحايا حلال السعودي يشعل مواقع التواصل

وأشارت الهيئة السعودية إلى أنها قررت تطبيق الإجراءات النظامية المتعلقة بالمخالفة على المؤسسة المنتجة لمسلسل ضحايا حلال والقناة التي قامت ببثه عبر المنصة التابعة لها.

#مسلسل ضحايا حلال #ضحايا حلال #مسلسلات سعودية 2020 #المسلسلات السعودية #السعودية #وقف ضحايا حلال #إيقاف ضحايا حلال #شاهد VIP

الأكثر قراءة اليوم

رابط منصة درسك لتقديم امتحان التقييم النهائي 2020 في الأردن

شاهد: غضب إسرائيلي من صورة سليماني في غزة

"انحنى تحت ركبتي ضابط اسرائيلي" .. جنرالات إسرائيليون يتحدثون عن ذكرياتهم مع عون

العرافة بسنت يوسف تحكي توقعاتها لـ2021.. سياسيا وصحيا (شاهد)

تل أبيب: الجيشان الأمريكيّ والإسرائيليّ نفذّا قبل أيّامٍ عملية ردعٍ إستراتيجيّةٍ مُشتركةٍ ضدّ إيران

شاهد: "الأونروا" تنشر تعليمات وترتيبات فنية لإنهاء الفصل الدراسي الأول

شهيد و3 اصابات في "عدوان اسرائيلي" على دمشق

الأخبار الرئيسية

حركة فتح تكشف برنامج فعاليات إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية في الضفة الغربية

حركة "حماس" توجه رسالة مهمة للسلطة الفلسطينية بشأن القدس

09909

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

وزيرة الصحة : 21 وفاة و1539 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2315 حالة تعاف

BWRW6

فيديو : الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة تعلن اختتام مناورة "الركن الشديد"

اعلان سما رسائل