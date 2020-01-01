سبب إيقاف عرض مسلسل ضحايا حلال السعودي على شاهد vip

الرياض / سما

قررت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، يوم الأربعاء 30 ديسمبر / كانون أول 2020، وقف عرض مسلسل ضحايا حلال السعودي الذي يبث عبر منصة شاهد vip.

وقالت هيئة الإعلام المرئي والمسموع في بيان لها عبر حسابها بموقع تويتر إنها اطلعت على المحتوى الذي يعرضه مسلسل ضحايا حلال الذي يبث من خلال تطبيق شاهد المشفر.

وأضافت: تبين عدم إجازة مسلسل ضحايا حلال من قبل الهيئة العامة للإعلام، وعدم مراعاة ضوابط المحتوى الإعلامي، ما يعد مخالفة لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية.

وتابعت الهيئة إنها تواصل مع منتج مسلسل ضحايا حلال ومسؤولي قناة شاهد، لإيقاف بث العمل الفني وإزالة جميع الإعلانات الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي كافة.

سبب إيقاف مسلسل ضحايا حلال:

وجاء قرار هيئة الإعلام المسموع والمرئي بالمملكة، استجابة سريعة لمطالبات المشاهدين والنشطاء عبر وسائل التواصل، بعد أن ظهر فتى بمشهد غير لائق الحلقة الماضية.

واعتبر المتابعون أن مسلسل ضحايا حلال يروج للبيدوفيليا أي الاشتهاء الجنسي للأطفال، لذلك وجهوا مطالبات إلى الجهات الرسمية لإيقاف عرضه عبر المنصة الأشهر عربيا.

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وأشارت الهيئة السعودية إلى أنها قررت تطبيق الإجراءات النظامية المتعلقة بالمخالفة على المؤسسة المنتجة لمسلسل ضحايا حلال والقناة التي قامت ببثه عبر المنصة التابعة لها.