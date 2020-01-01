العراق .. رابط المعاينة للكليات الأهلية 2020

بغداد / سما

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، يوم الأربعاء، رابط المعاينة للكليات الأهلية 2020 في العراق، داعية الطلاب إلى الاستعلام عن نتائج القبول من عدمه.

وقالت وزارة التعليم في بيان لها إنه يمكن الدخول على موقع نظام القبول المركزي للتعليم الأهلي؛ للحصول على رابط المعاينة للكليات الأهلية 2020 والنتيجة النهائية الخاصة بهم.

وشددت على ضرورة أن يقوم الطالب بإنشاء حساب على الموقع حال لم يكن لديه مسبقا، وتثبيت معلومات الحساب الخاص به للدخول إلى صفحة المعاينة أو المفاضلة للكليات الأهلية.

وأضافت: قم بتسجيل الدخول إلى رابط المعاينة للكليات الأهلية 2020 بالاعتماد على المعلومات التي اعتمدها الطالب عند إنشاء الحساب، وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

رابط المعاينة للكليات الأهلية 2020: اضغط هنا

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام بأن كود التفعيل ظهر لجميع الطلبة المقبولين والاحتياط للكليات الأهلية لكن لايستطيع الطلبة الاحتياط من مراجعة الجامعة وتفعيل الكود الا بعد ظهور اسمهم في صفحة المقبولين.

وتابعت: بالنسبة الاحتياط سيتم صعودكم تدريجياً بعد انسحاب بعض الطلاب وقبول الاخرين، فيما طلاب الدور الثالث عليهم الانتظار حالياً سوف تفتح للجميع البوابة الإلكترونية.

ولفتت إلى ضرورة إرفاق، المستمسكات المطلوبة للتسجيل، والثبوتية للطالب، وكذلك الثبوتية للوالدين، استمارة فحص طبي، صورة عدد 4، تأييد تخرج بالدرجات من الاعدادية.