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مستوطنون يعتدون على مركبات المواطنين في مناطق مختلفة من نابلس

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يعتدون على مركبات المواطنين في مناطق مختلفة من نابلس



نابلس /سما/

اعتدى مستوطنون، الليلة، على مركبات المواطنين في مناطق مختلفة من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين أغلقوا الشارع الرئيسي في بلدة حوارة جنوب نابلس، وأشهروا السلاح في وجوه المارة، قبل أن يرشقوا مركباتهم بالحجارة، دون أن يبلغ عن إصابات.

من جانب آخر، هاجم مستوطنون، مساء الثلاثاء، مركبات المواطنين، شمال وغرب مدينة نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، لوكالة الأنباء الرسمية "وفا"، "إن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة قرب مصنع الطنيب غرب دير شرف غرب نابلس، على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس وطولكرم، فيما هاجم آخرون مركبات قرب قرية الناقورة شمال نابلس، ما تسبب بأضرار في عدد منها، دون أن يبلغ عن إصابات".اعتدى مستوطنون، الليلة، على مركبات المواطنين في مناطق مختلفة من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين أغلقوا الشارع الرئيسي في بلدة حوارة جنوب نابلس، وأشهروا السلاح في وجوه المارة، قبل أن يرشقوا مركباتهم بالحجارة، دون أن يبلغ عن إصابات.

من جانب آخر، هاجم مستوطنون، مساء الثلاثاء، مركبات المواطنين، شمال وغرب مدينة نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، لوكالة الأنباء الرسمية "وفا"، "إن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة قرب مصنع الطنيب غرب دير شرف غرب نابلس، على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس وطولكرم، فيما هاجم آخرون مركبات قرب قرية الناقورة شمال نابلس، ما تسبب بأضرار في عدد منها، دون أن يبلغ عن إصابات".

#مستوطنون #نابلس #الاعتداءات الاسرائيلية

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