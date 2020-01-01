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ضبط نحو 70 طن شامبو مزيف بالخليل

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط نحو 70 طن شامبو مزيف بالخليل



الخليل /سما/

تمكن جهاز الامن الوقائي في محافظة الخليل بالتعاون والتنسيق مع جهاز الضابطة الجمركية ووزارة الاقتصاد، من إفشال اكبر عملية تزييف لمنتج الشامبو داخل مستودع في مدينة الخليل، وتم مصادرتها ومنع وصولها للاسواق.

وأفادت دائرة العلاقات العامة والاعلام في جهاز الامن الوقائي مديرية محافظة الخليل، أن عملية الضبط هذه والتي تعتبر الأكبر في حجمها، جاءت بناء على معلومات استخباراتية، حول وجود مستودع لمواد التنظيف يحوي مواداً غير مطابقة للمواصفات الفلسطينية.

وأضافت العلاقات العامة في بيان صحفي لها:" بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، تم الدخول للمستودع، وعُثر بداخله على كمية كبيرة من الشامبوهات التي يُعاد تعبئتها و وضع بطاقة بيان جديدة عليها، وهي علامات تجارية عالمية".

وقالت في بيانها:" تم ضبط كمية كبيرة من بطاقة البيان وكمية كبيرة من البراميل التي يعاد تعبئتها في عبوات الشامبو كما وتم ضبط ماكينة تغليف ونحو 30 طنا مواد شامبو غير معبئة وحوالي 108 آلاف عبوة جاهزة للبيع اي مايعادل 40 طنا جاهزا للتسويق وسيتم إحالة الموضوع لجهات الإختصاص لأخذ المقتضى القانوني بحق اصحاب المستودع".

#الامن الوقائي #جهاز الضابطة الجمركية #منتج الشامبو

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