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قتلى وجرحى بانفجار استهدف مطار عدن تزامنا مع وصول الحكومة الجديدة

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
قتلى وجرحى بانفجار استهدف مطار عدن تزامنا مع وصول الحكومة الجديدة



صنعاء /سما/

 قُتل 5 أشخاص، وأصيب أكثر من 20، في حصيلة أولية للهجوم الذي استهدف مطار عدن، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة.

وقال مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك"، إن "الانفجار العنيف استهدف صالة مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى"، مؤكدا عدم وجود إصابات بين وزراء الحكومة اليمنية الجديدة جراء الانفجار".

وأضاف المصدر المحلي، أن "الانفجارات حدثت أثناء تواجد رئيس وأعضاء الحكومة بداخل الطائرة على مدرج المطار"، مؤكداً "عدم إصابة أحد منهم ونقلهم إلى قصر معاشيق الرئاسي في المدينة".

ومن المفترض أن تبدأ الحكومة اليمنية الجديدة أعمالها، اليوم الأربعاء، برئاسة معين عبد الملك. وأفاد مصدر في مطار عدن الدولي لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، بأن طائرة خاصة هبطت قبل قليل قادمة من العاصمة السعودية الرياض، وعلى متنها رئيس الحكومة د. معين عبد الملك وأعضائها بالإضافة إلى الملحق العسكري لدى دولة الإمارات اللواء شلال شائع.

وذكر المصدر أن محافظ عدن، أحمد حامد لملس، ومدير الأمن اللواء مطهر الشعيبي، كانا في مقدمة مستقبلي رئيس الحكومة وأعضائها، مشيراً إلى استنفار الأجهزة الأمنية وانتشارها في الطريق المؤدي من المطار إلى مقر إقامة الحكومة في قصر معاشيق الرئاسي.

وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الـ 18 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مرسوماً بتسمية الحكومة، مكونة من 24 حقيبة 5 منها للمجلس الانتقالي الجنوبي، تنفيذاً لاتفاق الرياض الموقع بين السلطة الشرعية والمجلس، الذي نص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين الشمال والجنوب، وعودة رئيسها وأعضائها إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد لمباشرة مهامهم.

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