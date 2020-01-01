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حزب "الإسرائيليين" الجديد يقلص مقاعد قطبي اليمين نتنياهو وساعر

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب "الإسرائيليين" الجديد يقلص مقاعد قطبي اليمين نتنياهو وساعر



القدس المحتلة /سما/

أظهر أحدث استطلاع للرأي في إسرائيل صباح اليوم الأربعاء، تراجعاً واضحاً في مقاعد حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وحزب "أمل جديد" برئاسة جدعون ساعر، على إثر إعلان رئيس بلدية تل أبيب عن حزبه الجديد.
 
ووفقاً لاستطلاع الرأي الذي نشره "راديو 103"، اليوم الأربعاء، تراجع عدد مقاعد حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، وكذلك تراجع حزب "تيكفا حدشا" (أمل جديد) برئاسة جدعون ساعر، مع إعلان رئيس بلدية تل أبيب رون حولدائي، عن تشكيل حزب جديد أطلق عليه اسم "الإسرائيليين"، لخوض انتخابات الكنيست في آذار/ مارس المقبل.
 
ويأتي هذه الاستطلاع بعد الانسحابات من حزب "كاحول لافان" وتأكيد رئيسه بيني غانتس، استمراره خوض المنافسة بالانتخابات المقبلة، تزامنا مع إعلان رئيس بلدية تل أبيب عن تأسيس حزبه الجديد.

#استطلاع راي #جدعون ساعر #الليكود #بنيامين نتنياهو #مبنى بلدية تل أبيب

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