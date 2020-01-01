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مندلبليت شكل فريقًا سريًا للتباحث في الملفات الجنائية ضد نتنياهو

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مندلبليت شكل فريقًا سريًا للتباحث في الملفات الجنائية ضد نتنياهو



القدس المحتلة /سما/

شكّل المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، فريقًا سريًا لبحث الملفات الجنائية المقدمة ضد رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالتزامن مع المداولات حول الموضوع في النيابة العامة دون علم وزارة القضاء.
 
وفقًا لصحيفة "هآرتس"، فقد عقد مندلبليت اللقاءات مع طاقم الخبراء بشكل سريّ العام الماضي وقبل مدة قصيرة من إعلانه عن عزمه تقديم نتنياهو إلى المحاكمة بعد جلسة استماع.
 
وعُقدت اللقاءات خارج مكتب المستشار القضائي، وطولب المشاركون فيها بالحفاظ على السرية وعدم توثيق المداولات. وقال أحد أفراد الفريق أنه "تم تحذيرنا فعليًا".

#أفيحاي مندلبليت #اسرائيل #الحكومة الاسرائيلية #نتنياهو

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