مندلبليت شكل فريقًا سريًا للتباحث في الملفات الجنائية ضد نتنياهو

القدس المحتلة /سما/

شكّل المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، فريقًا سريًا لبحث الملفات الجنائية المقدمة ضد رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالتزامن مع المداولات حول الموضوع في النيابة العامة دون علم وزارة القضاء.



وفقًا لصحيفة "هآرتس"، فقد عقد مندلبليت اللقاءات مع طاقم الخبراء بشكل سريّ العام الماضي وقبل مدة قصيرة من إعلانه عن عزمه تقديم نتنياهو إلى المحاكمة بعد جلسة استماع.



وعُقدت اللقاءات خارج مكتب المستشار القضائي، وطولب المشاركون فيها بالحفاظ على السرية وعدم توثيق المداولات. وقال أحد أفراد الفريق أنه "تم تحذيرنا فعليًا".