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لائحة اتهام ضد قائد سرية في المدرعات بعد اعتداءه على أحد جنوده

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
لائحة اتهام ضد قائد سرية في المدرعات بعد اعتداءه على أحد جنوده



القدس المحتلة /سما/

قدمت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام ضد قائد سرية مدرعات، نكل بجندي يخدم تحت إمرته.  

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن لائحة الاتهام التي قُدمت للمحكمة العسكرية نسبت لقائد سرية برتبة رائد، نتيجة لاستخدامه العنف ضد أحد الجنود الذي يخدم تحت إمرته، والتي شملت في بعض الحالات ضرب لكمات وركلات، حيث أصيب الجندي بجروح.

في المقابل، وثق مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية "بتسيلم"، (غير حكومي)، اعتداء مئات الجنود الإسرائيليين على فلسطينيين لكن المعتدين لم يقدموا للمحاكمة.

#اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #، لائحة اتهام #سلاح المدرعات

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