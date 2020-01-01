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مشاهدة مباراة الصريح والسلط بث مباشر .. الأردنية الرياضية

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الصريح والسلط بث مباشر .. الأردنية الرياضية



عمان / سما

ننشر لكم رابط مشاهدة مباراة السلط والصريح بث مباشر اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 المقررة في إطار مواجهات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الأردني للمحترفين.

مباراة الصريح والسلط مباشر تنقل من استاد عمان الدولي الساعة السادسة والنصف مساء على قناة الأردن الرياضية (Jordan Sport HD) بصوت المعلق علي الحنيطي.

وفرض التعادل الإيجابي بهدفين لهدفين نفسه على نتيجة مباراة الذهاب، إذ سجل لفريق السلط، محمد راتب الداوود وأحمد التربي، فيما أحرز للصريح مجدي العطار ومحمد العكش.

وتشير التوقعات إلى إمكانية تفوق السلط بسبب صفوفه الكاملة والجاهزية الكبيرة للقتال على البقاء في المربع الذهبي، على عكس الصريح الذي ضربت إصابات كورونا صفوفه.

مباراة السلط والصريح مباشر:

ويحتل السلط المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الأردني برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف أمام الحسين إربد، بينما يملك الصريح 20 نقطة بالمركز الثامن متقدما بالأهداف على معان.

وحال نجح السلط في تحقيق الانتصار هذا المساء، سيصل إلى النقطة السابعة والعشرين بفارق 5 نقاط خلف الرمثا الذي عزز تواجده في المركز الثالث أمس بالفوز على نظيره الحسين.

ويستعد السلط للعب في الأسبوع المقبل ضد الفيصلي ثم الأهلي وشباب العقبة، بينما يتجهز الصريح لمواجهة معان والوحدات متصدر الترتيب والرمثا في الجولة الختامية.

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