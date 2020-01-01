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وزيرة الصحة : 21 وفاة و1539 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2315 حالة تعاف

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : 21 وفاة و1539 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2315 حالة تعاف



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، الىيوم الأربعاء، عن تسجيل 21 وفاة و1539 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2315 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة في الضفة "جنين 4، طولكرم 1، نابلس 2، الخليل 3"، وقطاع غزة 10 وفيات، مدينة القدس 1.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس (15)، سلفيت (31)، ضواحي القدس (30)، جنين (74)، طولكرم (61)، نابلس (59)، الخليل (79)، بيت لحم (50)، رام الله (134)، قلقيلية (16)، أريحا (17)"، قطاع غزة (711)، مدينة القدس (262) .

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس (28)، سلفيت (35)، جنين (167)، طولكرم (77)، نابلس (336)، الخليل (171)، رام الله (209)، قلقيلية (18)، أريحا (9)"، قطاع غزة (995)، مدينة القدس  (310).

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 84.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.2%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 113 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضاً موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

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