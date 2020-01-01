مشاهدة مباراة شباب العقبة والأردن بث مباشر في الدوري الأردني 2020

عمان / سما

أعلنت القناة الناقلة، عن رابط مشاهدة مباراة شباب العقبة ضد شباب الأردن بث مباشر اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 ضمن منافسات الأسبوع 19 من دوري المحترفين الأردني.

مباراة شباب الأردن والعقبة مباشر تبث من استاد الأمير محمد على القناة الأردنية الرياضية (Jordan Sport HD) بصوت المعلق حسين الوهادنة، الساعة 4 مساء بتوقيت عمان.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث سجل لشباب الأردن محمد الرازم وخالد عصام، فيما أحرز هدفي العقبة أوتمار وعيسى السباح من ركلة جزاء.

ولم تجر سوى ست مواجهات في التاريخ بين الطرفين، حيث فاز شباب الأردن في مباراتين وتعادلا في باقي اللقاءات المباشرة، بينما لم يفز العقبة في أي منها حتى هذه اللحظة.

مباراة شباب الأردن والعقبة مباشر:

ويحتل شباب العقبة المركز العاشر برصيد 16 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام سحاب بالمركز الحادي عشر وقبل الأخير، بينما شباب الأردن سابع ترتيب دوري المحترفين 21 نقطة.

وتشير التوقعات إلى احتمالية انتهاء مواجهة اليوم بنتيجة التعادل أيضا، في ظل تقارب المستوى بين شباب العقبة والأردن، رغم تقدم الأول في جدول الترتيب بفارق مباراتين.

ومن المقرر أن يلعب شباب الأردن في الجولة 20 بالدوري الأردني ضد الحسين إربد ثم سحاب والجزيرة، في حين يلاقي العقبة نظيره الأهلي والحسين والسلط بالأسبوع الأخير.