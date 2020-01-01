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لقاح جديد يدخل معركة القضاء على كورونا

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
لقاح جديد يدخل معركة القضاء على كورونا



وكالات / سما /

صرّحت الحكومة البريطانية، الأربعاء، باستخدام لقاح ثان لكوفيد-19، طوّرته جامعة "أكسفورد" وشركة "أسترازينيكا" البريطانية للأدوية.

وأصدرت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية تصريحا طارئا للقاح "أكسفورد-أسترازينيكا"، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وقال باسكال سوريوت ، الرئيس التنفيذي لشركة "أسترازينيكا": "اليوم يوم مهم لملايين الأشخاص في المملكة المتحدة الذين سيحصلون على هذا اللقاح الجديد. لقد ثبت أنه فعال وجيد التحمل وسهل التعامل وتوفره شركة أسترازينيكا بلا ربح".

وأضاف: "نود أن نشكر العديد من زملائنا في أسترازينيكا، وجامعة أكسفورد، وحكومة المملكة المتحدة، وعشرات الآلاف من المشاركين في التجارب السريرية".

وكانت "أسترا زينيكا" قد توصلت لاتفاقيات لتوريد قرابة ملياري جرعة من اللقاح حول العالم، وذلك حتى قبل إطلاقه.

ويعتمد اللقاح المذكور على تجارب تختبر نسخا ضعيفة من فيروسات نزلات البرد، والتي تحدث التهابات لدى الشمبانزي، كما أنه يحتوي على المادة الوراثية لبروتين "سارس كوف-2"، السلالة المسببة لوباء كوفيد-19.

وتشير الدراسات إلى أن لقاح "أكسفورد" لن يحتاج إلى التخزين في درجات حرارة منخفضة، كما هو الحال مع لقاحي شركتي "فايزر" و"موديرنا"، وهي ميزة شديدة الأهمية حيث يصعب توفير ظروف النقل والتخزين الخاصة.

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