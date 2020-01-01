فيديو .. لحظة استهداف الحكومة اليمنية الجديدة في مطار عدن

عدن / سما

نشرت وسائل إعلام عربية، مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف الحكومة اليمنية الجديدة فور وصولها إلى مطار عدن في اليمن اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 قادمة من السعودية.

وقالت قناة الحدث إن رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية لم يتعرضوا لأي أذى وتم نقلهم إلى مكان آمن، مشيرة إلى أن هناك عشرات الجثث والمصابين على أرض مطار عدن.

ونقلت عن العقيد يحيى أبو حاتم قوله: نحن أمام أكثر من عدو، لا يريد للاتفاقية أن تنجح وأن يرى الشعب اليمني النور، موضحا أن هناك جماعات منها الحوثي تريد تخريب عمل الحكومة واتفاق الرياض.

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وحسب العقيد أبو حاتم، فإن الحوثيين يرون أن مصلحتهم إبقاء الوضع على ما هو عليه وإبقاء الحكومة اليمنية خارج المناطق المحررة (..) كل هذه الجماعات اتفقت على أن من مصلحتها ارهاب وترهيب الحكومة الشرعية.

وأضاف المسؤول اليمني: نحن لدغنا اكثر من مرة ونحن في الحكومة الشرعية والجيش الوطني والمقاومة الجنوبية استقبلنا اكثر من عملية بالطائرات المسيرة اثناء عروض عسكرية وداخل المعسكرات.

وتابع: المفروض ان الحس الامني يكون جيد ومراقبة الاجواء كانت لا بد ان تتم ويتم تأمين مطار عدن والمنطقة بشكل كامل على الارض والجو. نحن اما جماعات ارهابية تمتلك الطائرات المسيرة ولديها القدرة على الاستهداف بالطائرات والهاون بأعمال ارهابية منوعة.

وأردف أبو حاتم: هناك من مصلحته أن يبقى اليمن في حالة اللا حرب ولا سلم. هذا ايضا عدو يجب الحذر منه وان يكون حس امني اكبر. نتطلع ان تكون نتائج التحقيق واضحة وسريعة وان يكون هناك عمل على الارض لملاحقة من قام بذلك.

ولفت إلى أن من قام باستهداف مطار عدن في اليمن، أراد إيصال رسالة وارهاب الحكومة وعودتها إلى إدراجها من حيث جاءت، لكن نزول الحكومة اليمنية ووصولها لممارسة عملها من يوم غد اكبر رسالة للجماعات الارهابية التي تريد عودة الفوضى.