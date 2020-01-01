التنمية والمؤسسة القانونية الدولية توقعان مذكرة لتحسين تمثيل الأطفال أمام نظام العدالة

رام الله / سما /

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوكيلها داوود الديك، اليوم الأربعاء، مع المؤسسة القانونية الدولية فرع فلسطين ممثلة بمديرها الاقليمي غدنفر كمنجي، مذكرة تفاهم تهدف الى تحسين وتسهيل وشمولية تمثيل الأطفال أمام نظام العدالة وتحديد أدوار ومسؤوليات كل من المؤسسة القانونية الدولية ووزارة التنمية في تمثيل قضايا الأحداث منذ لحظة انخراطهم في نظام العدالة وحتى إعادة ادماجهم في المجتمع بشكل ايجابي.

وقال الديك: "إن وزارة التنمية الاجتماعية تولي أهمية للأثر التي تعود به الاتفاقية على قطاع الطفولة وتحسين وتسهيل وشمولية تمثيل الأطفال أمام نظام العدالة، والتدخل في الأوقات الصعبة لصالح هؤلاء الأطفال، وهذا ما ينطبق بشكل كامل مع استراتيجية الوزارة الجديدة التي تهدف لتوفير الحماية والرعاية والتمكين للأطفال".

وتابع: "إن الاتفاقية تنسجم مع الأولوية الخاصة التي توليها الحكومة لقطاع الطفولة الذي يتعرض لمعاناة مركبة الاحتلال الاسرائيلي أحد أركانها، ما يحتم أن تكون العدالة حساسة لتلك الفئة".

وأمل الديك أن يتسع حيز التغطية لكل محافظات الضفة الغربية، اضافة لتشمل الاتفاقيات القادمة شمول المزيد من الفئات المهمشة أبرزها المرأة والأشخاص ذوي الاعاقة والمسنين وتسهيل وصولهم لمنظومة العدالة.

بدوره، أكد كمنجي أن المؤسسة والوزارة تتشاركان الأهداف نفسها في اطار تمكين الاطفال من الوصول لمنظومة العدالة، ويتابع الطرفان العديد من قضايا الأطفال في خلاف مع القانون.