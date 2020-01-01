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وزير الأشغال: اعتماد صرف ثلاث دفعات لصالح مشاريع الإعمار في غزة

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الأشغال: اعتماد صرف ثلاث دفعات لصالح مشاريع الإعمار في غزة



رام الله / سما /

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اعتماد ثلاث دفعات للصرف لصالح مشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة، ضمن المنحة الإيطالية، بقيمة بلغت 209 آلاف يورو.

وأوضح زيارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن هذه الدفعات اعتمدت لصالح تنفيذ أعمال البنية التحتية في حي الندى في قطاع غزة، ويشتمل العمل في الحي على تأهيل 4 بنايات، وإنشاء 111 وحدة سكنية.

وأكد مواصلة العمل على انجاز كل الدفعات المستحقة لصالح المقاولين.

يذكر أن المنحة الإيطالية تبلغ 16.5 مليون يورو، مخصصة لمشاريع إعادة الإعمار في  قطاع غزة.

#المنحة الإيطالية #غزة #وزير الأشغال

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