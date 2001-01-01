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الاحتلال يعيد اعتقال الأسير مالك بكيرات لحظة الإفراج عنه ويداهم منزل عائلته في القدس

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتقال الأسير مالك ناجح بكيرات (41 عاما) لحظة الإفراج عنه من سجن النقب الصحراوي، وداهمت منزل عائلته في بلدة صور باهر بالقدس المحتلة.

وأفادت عائلة بكيرات، بأن قوات الاحتلال أعادت اعتقال نجلها مالك من أمام بوابة سجن النقب، بعد اعتقال دام 19 عاما، ونقلته إلى سجن تحقيق المسكوبية بالقدس المحتلة، ومنعت عائلته من مصافحته.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال منزل نائب مدير دائرة الأوقاف في القدس ناجح بكيرات، وفتشته وعبثت بمحتوياته، وتسببت بخراب واسع فيه.

وأفاد شهود عيان، بأن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحموا المنزل الواقع في قرية صور باهر، وأخرجوا ساكنيه، وشرعوا بتفتيشه، وأحدثوا خرابا فيه.

واعتقل مالك في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2001 في مدينة بيت لحم أثناء مروره على أحد الحواجز العسكرية، وتعرض لتحقيق قاس في "المسكوبية"، وحكم بالسجن 19 عاما، وذلك بعد أشهر على زواجه، وكانت زوجته حامل بطفلته الوحيدة لينا.

كما أن والده نائب مدير دائرة الأوقاف في القدس ناجح بكيرات مبعد عن المسجد الأقصى منذ الشهر الماضي من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي، لمدة ستة أشهر.

#الاحتلال #القدس المحتلة

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