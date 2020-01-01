فيديو : الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة تعلن اختتام مناورة "الركن الشديد"

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، اختتام مناورات "الركن الشديد"، والتي نُفذت لأول مرة بين كافة الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة، وجاءت بعد فترة من التدريب العسكري المكثف والمشترك.

وقالت الغرفة في بيان ، إن " مقاتلو المقاومة أبدوا بفضل الله خلال هذه المناورات كفاءة قتالية متقدمة، وروحا تعرضية عالية تؤكد جهوزيتهم الكبيرة للقتال في كافة الظروف".

وشملت المناورات كافة مناطق قطاع غزة، وتنوعت سيناريوهاتها بين التصدي لعمليات الانزال البحري والجوي، والتصدي للقوات المعادية المدرعة والراجلة ضمن كمائن نهارية وليلية، والإغارة على العدو المتحصن داخل المناطق المبنية، وضرب التحشدات العسكرية، وعمليات القنص والرمايات بالذخيرة الحية بمختلف أنواعها، وفق بيان المشتركة.

وأكدت الغرفة المشتركة على، مواصلة المقاومة في رفع جهوزيتها الدائمة وكفاءة مقاتليها، والعمل على استمرارية وتطوير حالة التنسيق والتكامل ضمن الغرفة المشتركة..

وتوجهت الغرفة المشتركة، بالتحية والشكر إلى شعبنا الأبي الذي ساند المقاومة، وعبّر عن التفافه حولها واحتفى بهذه المناورات واستجاب لإجراءات المقاومة لإنجاحها.