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ريجيلون يكشف نواياه بشأن العودة إلى ريال مدريد

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريجيلون يكشف نواياه بشأن العودة إلى ريال مدريد



وكالات / سما /

قال سيرجيو ريجيلون، لاعب توتنهام هوتسبير، إن العودة إلى ريال مدريد لا تعتمد عليه، مؤكداً في السياق نفسه، على أن زين الدين زيدان لم يتواصل معه عقب رحيله إلى السبيرز.

وانتقل ريجيلون إلى توتنهام هوتسبير في الصيف الماضي بـ45 مليون يورو، وبعدما قدم اللاعب الشاب مستويات جيدة في النصف الأول من الموسم، باتت الصحف المدريدية تتحدث عن إمكانية عودته للنادي الملكي.

وقال اللاعب الشاب في تصريحات صحفية اليوم: “ريال مدريد منحني كل شيء هناك، لقد كان النادي بيتي دائماً، العودة؟ هذا الأمر لا يعتمد عليّ، أنا أركّز على نفسي حالياً، ولكن سيكون من اللطيف أن أعود إلى هناك”.

وتابع: “هل تحدّث معك زيدان عندما انتقلت إلى توتنهام؟ لا لم يتحدث معي ولم يُفاجئني ذلك، ففي الفترة الأخيرة غادر العديد من اللاعبين الشباب، أشرف، أوسكار ومايورال، من الصعب جداً البقاء هناك، يتعيّن على اللاعبين الشباب تقديم الكثير من أجل ذلك”.

وأردف: “للحصول على مقعد أساسي، يجب أن تقاتل وأن تكون محظوظاً أيضاً، في ريال مدريد يعملون على ضم اللاعبين الكبار للنادي وهذا يُصعب الأمر قليلاً”.

وحول سيرجيو راموس، قال ريجيلون: “أعتقد أنّه سيتم حل مسألة تجديد راموس في النّهاية وسيبقى في ريال مدريد، لا يمكنني تخيّل النادي بدونه”.

#ريجيلون #ريال مدريد #توتنهام #زين الدين زيدان

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