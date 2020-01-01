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العاهل السعودي يوجه دعوة إلى أمير قطر لحضور القمة الخليجية

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل السعودي يوجه دعوة إلى أمير قطر لحضور القمة الخليجية



وكالات

وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تضمنت دعوته لحضور القمة الخليجية المقرر انطلاقها في الرياض يوم 5 يناير القادم.


وكان نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، قال إن قمة مجلس التعاون الخليجي التي ستنعقد 5 يناير/ كانون الثاني المقبل، في الرياض، بحضور قادة دول المجلس، سوف تبارك الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن المصالحة مع قطر، وتنفيذه على أرض الواقع.


وأعلن أمير دولة الكويت، نواف الأحمد الصباح، عن "إجراء مفاوضات مثمرة ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية، معربا عن "سعادته باتفاق حل الخلاف بين الأشقاء، والحرص على التضامن الخليجي والعربي".

وأعلنت الدول الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) ، في يونيو/ حزيران 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرض إغلاق عليها، ووضعت 13 شرطاً للتراجع عن إجراءاتها وقطع العلاقات، فيما أعلنت الدوحة رفضها لكل ما يمس سيادتها الوطنية واستقلال قرارها، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للحوار على قاعدة الندية واحترام السيادة.

#العاهل السعودي #امير قطر #القمة الخليجية

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